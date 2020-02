Controlli anti-spaccio nei parchi: il cane Radau scova le dosi nascoste

Hanno potuto contare anche sul fiuto di Radau, i poliziotti impegnati ieri in un servizio di controllo straordinario del territorio mirato a prevenire e combattere lo spaccio nei parchi della città. In campo una pattuglia dell'Upgsp, tre del reparto prevenzione crimine ed l'unità cinofila di Milano di cui è componente proprio il cane anti-droga.

I controlli hanno portato all'identificazione di oltre 50 persone ed al sequestro di alcune decine di grammi tra marijuana e hashish.

Durante i controlli, è stato fermato un uomo di origini nigeriane, gravato da un divieto di ritorno a Parma, evidentemente non rispettato. Per questo è stato denunciato.