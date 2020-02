Due cambi in consiglio: sono sei da inizio mandato

Nel consiglio comunale di domani pomeriggio, il primo del 2020 a distanza di quasi due mesi dall'ultimo del 2019, ci sarà l'ingresso di due nuovi consiglieri. Sono Giuseppe Massari, che subentrerà a Pier Paolo Eramo nel gruppo di Parma protagonista, e di Luni Colla, che sostituirà Luca Ciobani (a sua volta subentrato a Carlotta Marù) nel gruppo della Lega.

CONSIGLIO «MOVIMENTATO»

Rispetto ai 32 consiglieri eletti nel 2017 (cui si aggiunge il sindaco ndr) con questi ultimi due ingressi sale a sei il totale dei consiglieri che si sono dimessi dall'inizio del mandato. Se a questo elenco si aggiungono i 4 consiglieri di Effetto Parma che hanno dovuto rinunciare all'elezione in quanto nominati assessori dal sindaco Pizzarotti (Marco Bosi, Michele Alinovi, Cristiano Casa e Nicoletta Paci in ordine di preferenze ottenute) sono solo 22 su 32 i consiglieri eletti direttamente che ora siedono in consiglio. In pratica, a metà del mandato, un terzo dell'aula è composto da consiglieri «subentrati».

I «SUBENTRATI»

I 4 assessori sono stati sostituiti fin dalla prima seduta da Marco Maria Freddi, Davide Graziani, Elisabetta Quaranta e Alessandro Mallozzi nel gruppo di «Effetto Parma». Le prime dimissioni sono state invece quelle di Carlotta Marù (Lega) il 25 giugno 2018, a causa della sua nomina a difensore civico regionale. Al suo posto è entrato Luca Ciobani, che domani lascerà dopo un anno e mezzo di presenza in consiglio per motivi personali. Sarà sostituito da Luni Colla, quarta dei non eletti del Carroccio, dopo che Alessandro Donelli ha rinunciato per motivi di lavoro. Un mese dopo la Marù, il 23 luglio 2018 a dimettersi dal consiglio sono stati Paola Francesca Ranieri (Effetto Parma) per un nuovo lavoro incompatibile con la carica di consigliere, e Maurizio Campari (Lega) per l'impegno come senatore, anche se non incompatibile. A loro sono subentrati Cristina Di Patria, quinta dei non eletti, e Paolo Azzali, secondo dei non eletti. È il 5 dicembre, quando a lasciare è Paolo Scarpa, candidato sindaco sconfitto al ballottaggio da Pizzarotti. A lui subentra la prima dei non eletti del Pd Caterina Bonetti. E in arrivo c'è l'abbandono anche di Emiliano Occhi, eletto in Regione, cui subentrerebbe Enrica Filiberti.