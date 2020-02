Ghiaia «Bagni pubblici chiusi Ci ha salvato il supermarket»

«In questa città mancano bagni pubblici». Inizia così la telefonata di Mirco Bacchi, turista genovese in gita a Parma insieme ad una comitiva composta da 53 persone. Dopo una giornata trascorsa tra monumenti e musei, a qualcuno è venuta voglia di andare in bagno. Ma dove andare se i wc pubblici erano chiusi? «Quelli in piazza Ghiaia sono rimasti chiusi dalle 11.45 alle 16, non è possibile una cosa del genere nella città che è capitale italiana della cultura», racconta, al termine della visita al Teatro Regio, al Parco Ducale e alla Pilotta. «Abbiamo provato a chiedere informazioni, ma ci hanno mandato davanti al Teatro Regio, dove esistono dei bagni pubblici, che però sono chiusi. Quindi siamo stati costretti a rivolgerci al Conad in Ghiaia, dove, per fortuna, ci hanno permesso di usare i loro bagni, ma solo dopo aver lasciato in pegno un documento d'identità». Alle 16 i wc pubblici in Ghiaia hanno riaperto le porte, ma «nel bagno degli uomini i vespasiani non funzionavano e di due lavandini, uno era pure rotto».

r.c.

