Oggi arrivano i laziali. Blindata la zona del Tardini

Saranno circa quattromila i sostenitori della Lazio che oggi arriveranno a Parma per assistere alle 18 al match del Tardini tra la squadra di Simone Inzaghi e i crociati di Roberto D'Aversa.

Ieri alle 19 si è infatti chiusa la prevendita per gli ospiti e i supporters biancocelesti che hanno acquistato il biglietto per la gara contro il Parma e assisteranno alla partita dal settore ospiti saranno esattamente 3.548. Sommati ad altri circa biglietti sparsi per il Tardini, saranno quasi quattromila i tifosi laziali presenti. Per Parma-Lazio, dunque, il settore ospiti, con accesso da via Puccini, non sarà perciò esaurito come nella passata stagione, ma quasi. Si tratta infatti di una partita che, visto l'afflusso massiccio di persone dalla Capitale e dintorni, vedrà un grande spiegamento di forze, sotto il coordinamento tecnico della questura, a vigilare sull'ordine pubblico.

Molti sostenitori biancocelesti arriveranno al parcheggio scambiatore Nord in largo Maestà del Taglio, vicino al casello dell'A1, in cui fino alla mezzanotte di oggi, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, a bordo di minivan. Da lì saranno caricati sui bus e scortati al Tardini che sarà «blindato» dalle forze dell'ordine, con rinforzi da fuori provincia di polizia e carabinieri.

Per la partita del Tardini sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Dalle 12 alle 21, istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo le seguenti strade: via Torelli; viale Duca Alessandro (nel tratto compreso da piazzale Risorgimento a via Viotti); via Puccini; via Pezzani; via Scarlatti; viale Partigiani d’Italia, da piazzale Risorgimento alla rotatoria con viale Campanini; nel parcheggio (lato Sud) compreso tra viale San Michele, piazzale Risorgimento e viale Pier Maria Rossi; viale San Michele; viale Pier Maria Rossi; via Paganini, da via Furlotti a viale Partigiani d’Italia e piazzale Risorgimento. Dalle 14, fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione nella bretella di collegamento di via Torelli con viale Partigiani d'Italia. Istituzione del divieto di circolazione veicolare in viale Partigiani d’Italia, da piazzale Risorgimento a via Puccini (corsia Sud), fronte ingresso Curva Nord. Istituzione del divieto di circolazione pedonale in viale Partigiani d’Italia, marciapiede lato est, fronte ingresso Curva Nord. Dalle 15, fino a cessate esigenze, divieto di circolazione veicolare in via Torelli, da via Puccini a Piazzale Risorgimento.

Dalle ore 16, fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione veicolare, nelle seguenti strade e piazze: viale Martiri della Libertà; viale Partigiani d’Italia, da rotatoria viale Campanini a piazzale Risorgimento; via Bellini, da via Bolzoni a viale Partigiani d’Italia; via Puccini; via Pezzani; via Scarlatti; via Torelli, da piazzale Risorgimento a via Anna Frank; via Viotti, da via Torelli a viale Duca Alessandro; viale Duca Alessandro, da piazzale Risorgimento a via Viotti; via Pelacani, da via Melegari a via Racagni; viale Rimembranze; via Vitali; via Smeraldi; via Nervesa; via Racagni, da stradone Martiri Libertà a via Melegari, (nel tratto compreso tra via Mantova e via Montebello); viale San Michele; piazzale Risorgimento; viale Pier Maria Rossi, da viale Campanini a piazzale Vittorio Emanuele II; via Paganini, da via Furlotti a viale Partigiani D’Italia.

r.c.