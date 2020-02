Rezdòre Egizia e Raffaella pronte per il duello all'ultima chiacchiera

CHIARA DE CARLI

È tutto pronto per la seconda sfida tra «Rezdòre» che andrà in onda questa sera alle 21 sugli schermi di 12 Tv Parma.

A «fronteggiarsi» davanti ai fornelli, con le ricette di famiglia delle chiacchiere di Carnevale, saranno Egizia e Raffaella che cercheranno di superare in classifica Barbara e Marina che, nella puntata di domenica scorsa, hanno raggiunto rispettivamente 28 e 36 punti con la somma dei voti assegnati dalla conduttrice Valentina Vincetti, semifinalista dell’ultima edizione de «Il Cuoco Perfetto», valutando la scelta della materia prima, il gusto, l’impasto, la presentazione e la cottura.

La classifica in cui entreranno Egizia e Raffaella sarà ancora parziale e fino all’ultimo tutto potrà ancora cambiare.

Le chiacchiere che verranno preparate nel set-cucina di «Rezdòre» verranno infatti sottoposte anche al giudizio di Paola Poletti, «la madre di tutte le rezdòre» e vincitrice del contest organizzato nel 2012 dalla Gazzetta di Parma per incoronare la chiacchiera più buona di Parma.

Il punteggio attribuito da Paola non sarà però svelato subito: solo al termine dell’ultima puntata, in programma per domenica prossima sempre alle 21, si conosceranno i suoi voti che potranno quindi confermare o ribaltare la classifica provvisoria stilata con i soli voti di Valentina.

Nel frattempo, dopo la prima puntata, «Rezdòre» è già diventata una trasmissione da non perdere per tutti gli appassionati di cucina: oltre alla gara, che permette di «tifare» per la concorrente preferita, il particolare format studiato dalla «squadra» di 12 Tv Parma permette infatti anche di correggere qualche piccolo errore che si fa in cucina.

Durante le sfide, ispirandosi alle ricette presentate, Valentina darà ai telespettatori qualche suggerimento tecnico per preparare l’impasto perfetto, ottenere una frittura leggera e asciutta o per scegliere gli ingredienti giusti e utilizzarli al meglio per servire agli amici la chiacchiera perfetta.



