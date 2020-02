Consiglio comunale (in corso): ufficializzati i nuovi arrivi

Nuovi arrivi nel consiglio comunale ora in corso. Come annunciato nei giorni passati, nel gruppo della Lega entra Luni Colla al posto di Luca Ciobani, mentre Giuseppe Massari entra al posto di Pier Paolo Eramo nel gruppo di Parma protagonista. Tra i banchi della maggioranza è arrivata invece Emma Jeannine Obounonon N’Thao come consigliere aggiunto, in rappresentanza della consulta dei popoli, una carica fino ad oggi ricoperta da Marion Gajda.

Nel caso di via libera da parte delle Ferrovie dello Stato, la nuova stazione alta velocità alle fiere potrebbe costare tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Lo ha ricordato Michele Alinovi, assessore ai Lavori pubblici, rispondendo al consigliere comunale Fabrizio Pezzuto. Sono invece 6 i milioni che serviranno per migliorare la viabilità di accesso alle fiere, il cui cantiere dovrebbe durare 3 anni.

L’abbandono dei rifiuti in centro, soprattutto in borgo Gazzola, è stato denunciato da Caterina Bonetti, consigliera del Pd, che ha anche sollevato il caos di auto davanti alla scuola Racagni.

Laura Cavandoli, della Lega, ha criticato la decisione del comune di celebrare il Giorno del Ricordo non il 10 febbraio, fissato per legge, ma il 17. “È come festeggiare Natale il 28 dicembre”, dice.

Video: Il sindaco interviene sul negazionismo e il giorno del ricordo