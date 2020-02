Salto di corsia di un camion: A1 riaperta fra Parma e Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al km 99,200 alle ore 7:20. Si tratta di un tamponamento tra 2 mezzi pesanti a seguito del quale un autoarticolato ha effettuato un salto di carreggiata, dalla carreggiata Sud alla carreggiata Nord, con parziale dispersione di carico consistente in sbarre di ferro, .

Al momento verso Bologna, si segnalano 9 km di coda tra Fiorenzuola ed il bivio per la A15, mentre verso Milano ci sono 5 km di coda tra il bivio per la A15 e Fidenza. Per le brevi percorrenze, chi viaggia in direzione di Milano può uscire a Parma e attraverso la SS9 via Emilia può rientrare a Fidenza, percorso inverso per chi viaggia verso Bologna. Per le lunghe percorrenze, verso Milano si consiglia di utilizzare la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Milano-Brescia verso Milano, percorso inverso per chi è in viaggio in direzione di Bologna.

Per chi da Milano è diretto verso Firenze si consiglia di prendere la A21 Piacenza-Torino, la A7 Milano-Genova, la A12 Genova-Rosignano e poi la A11 Pisa-Firenze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

traffico