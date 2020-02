Contatti durante la Bit. Torna il volo per Trapani?

Parma protagonista alla Bit, ovvero alla Borsa del Turismo che si sta svolgendo in queste ore a Milano. In quella sede Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società di gestione dello scalo di Trapani Birgi, ha incontrato il direttore di Sogeap, la società che gestisce il «Verdi», Federico Wendler.

«E' stato un incontro utile e interessante in cui ci siamo impegnati ad attivare senza alcun altro ritardo, già da luglio, la tratta da Trapani a Parma, molto richiesta», ha commentato il presidente Ombra.

Per avere però la certezza occorrerà attendere la pubblicazione del bando di gara di Enac che dovrebbe arrivare la prossima settimana e che riguarda la continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d'Italia e che prevede appunto un collegamento per un triennio tra la nostra città e la città siciliana famosa per mare e cultura.

