Scontro fra un'auto e una moto: tangenziale Ovest in tilt fra via Volturno e via Emilia

Oggi pomeriggio verso le 17,30 un incidente lungo la tangenziale Ovest ha provocato lunghe code fra l'uscita di via Volturno e quella di via Emilia Ovest. Un'auto e una motocicletta sono venute a collisioni per motivi in via di accertamento. Nella caduta il centauro ha riportato ferite di media gravità: i primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando in tangenziale, poi è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Maggiore.

