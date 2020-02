Torna la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici

Domenica 23 l'Anspi organizza la 32ª edizione del Corso mascherato cittadino e per il terzo anno consecutivo sarà il «Carnväl dedlà da l'acua» perché i carri allegorici e i gruppi mascherati percorreranno le vie del centro cittadino nell'oltretorrente con l'arrivo anche quest'anno al Parco Ducale con l'entrata da viale Pasini.

Molto apprezzata è stata l'idea degli organizzatori Anspi proposta all'assessore Cristiano Casa per il terzo anno di fare passare i carri e maschere nel quartiere più amato dai parmigiani, dopo che per parecchi anni la sfilata delle maschere partiva da Piazza Duomo e si riversava con l'arrivo e la premiazione in Cittadella, evitando il quartiere “Dedlà da l'acua” mentre in questo modo vengono coinvolti anche gli abitanti e i negozi di via D'Azeglio.

Il raduno di maschere e carri in piazza Duomo si terrà domenica 23 alle 14.30, con partenza alle 14.45-15, dopo la benedizione del vescovo Monsignor Enrico Solmi, per la sfilata per le vie del centro, via Garibaldi, via Mazzini, via D'Azeglio, viale Pasini e dopo essere entrati nel Parco Ducale si procederà girando attorno al laghetto per passare nel viale centrale del Parco, dove una giuria composta da personaggi parmigiani, oltre ai carri allegorici premierà il Re e la Regina della manifestazione.

Novità di quest'anno è che il corso mascherato sarà preceduto per tutto il percorso dalla banda di Montechiarugolo. Se qualche gruppo mascherato si volesse aggregare al carnevale Anspi 2020 si dovrà mettere in contatto con la segreteria organizzativa telefonando allo 0521/281381 o all'indirizzo di posta elettronica parma@anspi.it.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 29 febbraio con lo stesso percorso.



