Polizia penitenziaria, domani sit in di protesta davanti al carcere

Domani mattina, dalle 10 alle 12, la polizia penitenziaria farà un sit in di protesta davanti al carcere di via Burla per questi motivi:

"1. Aumento vertiginoso di aggressioni ed eventi critici, tali per cui riteniamo non essere più rinviabile la dotazione di strumenti atti a rendere inoffensivi i detenuti più intemperanti, quali ad esempio i taser, recentemente assegnati alle altre forze di polizia;

2. Mancata predisposizione di una sezione chiusa, ex art. 32 O.P., per la custodia dei detenuti non inclini ad accettare il regolamento interno ed il percorso di reinserimento sociale proposto dalla Direzione dell’Istituto;

3. Necessità di aumentare l’organico di almeno per superare l’inaccettabile sottovalutazione, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, delle peculiarità dell'istituto ducale,

4. Mancanza di formazione specifica per la gestione delle nuove modalità di custodiacon particolare riferimento all'apertura dei detenuti nei reparti detentivi;

5. Presenza di un numero spropositato di detenuti ammalati, anche nelle sezioni ordinarie, tutti in attesa di essere assegnati all'ex Centro diagnostico Terapeutico, oggi denominato SAI, di difficile gestione sia dal punto di vista sanitario che da quello della sicurezza interna, per la non facile integrazione e interazione coi detenuti in buona salute;

6. Nucleo Traduzioni e Piantonamenti allo sbando con poliziotti costretti a rinunciare ai riposi settimanali ed ai congedi, all'effettuazione di turni di 12 ore, con automezzi obsoleti e con più di 300.000 km percorsi cadauno e a più servizi nella medesima giornata lavorativa;

7. Onerosità dei canoni mensili per gli alloggi della caserma agenti che versano in condizioni di insalubrità e completa violazione degli standard alloggiativi previsti dalle vigenti norme contrattuali".