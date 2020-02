Sorbolo, “Questo non è amore”, campagna permanente per la prevenzione delle violenze di genere

Questa mattina, la questura di Parma, nell’ambito del progetto “Questo non è amore”, ha organizzato un altro gazebo a Sorbolo, per offrire, anche in provincia, un servizio di informazione e sensibilizzazione relativamente al fenomeno della violenza contro le donne (violenza di genere).

Il progetto tende a stabilire un contatto diretto con le donne che saranno accolte da psicologi, operatori della polizia giudiziaria e rappresentanti di associazioni, pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di polizia.