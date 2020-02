L'annuncio di Bonaccini: «La prima Giunta si riunirà il 9 marzo a Parma»

«La prima giunta del nuovo mandato la convocherò a Parma il prossimo 9 marzo». L'annuncio è stato dato da Stefano Bonaccini che anche motivato questa scelta.

«Premesso che nel giro di qualche mese faremo giunte in tutte e 9 le province della regione come già avevo fatto cinque anni fa, quella di Parma sarà una prima riunione particolarmente significativa perché è la capitale della cultura italiana del 2020 e ha conquistato questo titolo facendo “gioco di squadra” sia con la Regione che con le altre città emiliane, Piacenza e Reggio Emilia, che avevano partecipato alla corsa». Bonaccini ha annunciato, con una metafora calcistica, che «questa mia nuova Giunta sarà una squadra alla Sacchi, cioè che utilizzerà pressing e attacco piuttosto che il gioco difensivo, perché le sfide che ci attendono sono importanti e difficili ma abbiamo l'ambizione di migliorare ancora la qualità di vita della nostra Regione».

Per quanto riguarda Parma, Bonaccini coglie anche l'occasione per elogiare Federico Pizzarotti: «È un sindaco con il quale abbiamo lavorato bene, anche se è stato eletto per due volte in contrapposizione a candidati del Pd. Sotto la sua guida Parma è uscita da un momento molto difficile che l'aveva colpita e il senso di questa prima Giunta convocata proprio lì sarà anche quello di vedere da vicino una realtà territoriale che è un'eccellenza assoluta dell'Emilia e sulla quale la Regione vuole e deve avere un occhio di particolare riguardo».

La Giunta regionale, comunque, «non resterà chiusa in una stanza, ma sarà presente per un giorno intero a Parma e ci confronteremo anche con tante eccellenze e realtà del territorio».

g.l.z.