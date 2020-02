L'appello di Ivan, affetto da distrofia muscolare: “Aiutatemi a fare il viaggio più importante della mia vita

Il sogno di Ivan è di vedere la California. Ma per farlo ha bisogno di tre assistenti e di una somma notevole di denaro. Ivan Tavella ha bisogno di molto di più che delle semplici valige. Il 41enne parmigiano da quando ne ha 11 è infatti sulla sedia a rotelle a causa della distrofia muscolare di Duchenne, una delle forme più gravi di distrofia, malattia neurodegenerativa incurabile che colpisce tutti i muscoli, compresi cuore e muscoli respiratori. E' sottoposto a ventilazione meccanica 24h al giorno tramite un respiratore. Una malattia che ha tanto altro. Il suo appello, come un tam tam diffuso da amici e da persone che hanno preso a cuore questo sogno, corre sul web.

Parma, l’appello alla rete di Ivan, affetto da distrofia muscolare di Duchenne: “Aiutatemi a fare il viaggio più importante della mia vita”

“So che non mi resta molto tempo da vivere su questo bellissimo pianeta. Ho combattuto molte battaglie e prima dell’ultima battaglia vorrei realizzare il sogno di vedere Hollywood e fare un giro in California. Sono sottoposto a ventilazione meccanica 24h al giorno tramite un respiratore che ho sempre collegato alla mia sedia a rotelle elettronica - scrive Ivan su GoFundMe - Ho molti problemi relativi alla mia patologia che rendono la mia giornata complicatissima e dolorosa”. Ivan vorrebbe riuscire a realizzare il suo sogno, e raggiungere la California. “Avrei bisogno di una cospicua somma di denaro che non possiedo e avrei bisogno di viaggiare con tre assistenti - spiega - Dovrei trovare negli Stati Uniti un alloggio comodo, spazioso e attrezzato per disabili in un luogo accessibile con la sedia a rotelle elettronica e con tutti gli ausili di cui necessito”. Dal letto speciale al materasso per evitare le piaghe da decubito, dal sollevatore per i trasferimenti ai respiratori portatili con tubi e filtri. “A Los Angeles e in tutta la California dovrei utilizzare anche mezzi di trasporto speciali privati per spostarmi e i costi come in Italia sono altissimi - continua Ivan - Dovrei raggiungere New York o Miami imbarcandomi dall’Italia con un camper accessibile e attrezzato per persone con disabilità gravissime (da noleggiare con autista se esiste) su una nave cargo e poi fare il coast to coast in camper. In questo modo eviterei tutti i problemi complicatissimi legati all'uso dell’aereo nelle mie condizioni”.



L’obiettivo della raccolta fondi è di 90mila euro. “Accetterei qualsiasi aiuto e/o contributo economico per la mia ricerca della felicità prima del lungo e “forse” ultimo viaggio - conclude Ivan Tavella - Sarò eternamente grato a chi crederà in questo sogno per la gentilezza, l’umanità, l’attenzione, la sensibilità e l’empatia nei confronti della mia vita”.



