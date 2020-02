Viale Piacenza, frontale tra due auto ne coinvolge una terza: tre feriti. Strada chiusa in direzione Ponte delle Nazioni

Un frontale tra due auto ne ha coinvolto una terza in viale Piacenza, appena superato il ponte delle Nazioni. Il bilancio è di tre feriti: uno in gravi condizioni, uno con ferite di media gravità mentre il terzo ha riportato lievi traumi. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi viale Piacenza è stata temporaneamente chiusa dall'altezza dell'istituto Bodoni in direzione del ponte delle Nazioni. Chiuso anche l'accesso da via delle Fonderie. La circolazione è deviata su via Reggio. Sul posto 118, polizia municipale e vigili del fuoco.

