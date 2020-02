Viale Pier Maria Rossi, investita da un'auto pirata

Donna investita in viale Pier Maria Rossi, scatta la caccia all'auto pirata. Ieri pomeriggio intorno alle 16,30, dopo essere scesa dalla bicicletta, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Pier Maria Rossi, con il mezzo condotto a mano, quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stata investita da un'automobile, il cui autista non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto, è arrivata un'ambulanza che ha trasportato la donna, che avrebbe riportato ferite lievi, al pronto soccorso.

È arrivata anche la polizia locale che, oltre ad effettuare i rilievi di legge e regolare il traffico, si è messa sulle tracce dell'auto pirata.

Preziose, per individuare chi c'era al volante, potrebbero essere le telecamere che ci sono nella zona e il sistema Scntt che consente di leggere le targhe. Gestito dalla polizia di Stato, alla sua banca dati può infatti accedere anche la polizia locale.

r.c.