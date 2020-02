Sulla tangenziale nord di Parma il traffico in direzione Reggio Emilia è rimasto bloccato per diverse decine di minuti in prossimità dell’uscita numero 6, quella di via Rastelli, a causa di un veicolo in fiamme. E' accaduto intorno alle 13 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale Anas. La circolazione ha poi subito rallentamenti fino alle 15.

