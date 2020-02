One Billion Rising: oggi anche a Parma si balla contro la violenza

L’Associazione Centro Antiviolenza di Parma anche quest'anno aderisce all’evento mondiale “One Billion Rising”.

Sabato 15 febbraio alle 17.00 sarà portato in piazza Garibaldi a Parma il flash mob contro la violenza sulle donne e i/le loro figli/e con la collaborazione di Pedala Piano, delle scuole di danza di Parma The flow Dance Academy, Centro Studi Danza Spazio 84, Modern Street Dance, Gruppo Estilo Flamenco, Piccolizie - una rete per le mamme. Interverranno inoltre Maschile Plurale con Maschi Che Si Immischiano, la Casa delle Donne di Parma, il collettivo V-Day Parma-Reggio, l’Associazione teatrale Zona Franca ed i ragazzi e le ragazze della scuola media Parmigianino.La campagna One Billion Rising 2020, in Italia, si pone l’obiettivo di sostenere i Centri Antiviolenza partendo dalla presa di coscienza dell’evidente distanza della situazione italiana rispetto agli obiettivi previsti dalla Convenzione di Istanbul.

In Italia e in tutto il mondo, proprio nella settimana di San Valentino, si ballerà sulle note di "Break the chain" contro le discriminazioni e la violenza sulle donne e i/le loro figli/e per ricordare che l'amore non è violenza.