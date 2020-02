La Pubblica cerca nuovi soccorritori: parte il corso

Nuovi volontari cercansi. Domani - lunedì - alle 20.45 prenderà il via il corso per aspiranti soccorritori nella sede dell’Assistenza pubblica in vale Gorizia 2/A. L’associazione conta 2.085 soci contribuenti, di cui 900 attivi come volontari, che nel 2019 hanno prestato 290.000 ore di attività. Ma c’è sempre bisogno di energie nuove.

Il corso per gli aspiranti soccorritori avrà una durata di tre mesi e le lezioni si terranno lunedì e giovedì alle 20.45. La teoria sarà alternata a prove per l’uso del defibrillatore. Al termine del corso è prevista una prova scritta, a cui seguiranno le prime uscite in ambulanza e un esame finale. «Partecipare al corso – afferma Filippo Mordacci, comandante del corpo militi – è il primo passo per valutare un’esperienza non solo di volontariato, ma di vita».

Per informazioni, www.apparma.org, la pagina Facebook dell'Assistenza pubblica, i numeri 0521/224981 o 0521/224982 e infine anche la mail ufficiocomando@apparma.org.

