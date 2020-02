Documentazione fittizia per far ottenere i permessi di soggiorno: sequestrato centro di elaborazione dati

I militari della Guardia di Finanza di Parma, coordinati dalla Procura, hanno eseguito ieri il sequestro preventivo dell'immobile in cui ha sede legale ed esercita l'attività un centro elaborazione dati coinvolto nell’indagine denominata “PAY & STAY”.

Quella per cui, il 15 gennaio scorso, erano state arrestate sette persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nell'ordinanza che dava il via agli arresti il Gip aveva tuttavia rigettato la richiesta di sequestro preventivo del centro elaborazione dati avanzata dalla Procura, non ravvisando i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. L’appello presentato dalla Procura è stato però accolto dal Tribunale di Parma –Sezione riesame, che ha pertanto disposto il sequestro invocato.

La complessa attività di indagine, avviata nel giugno 2018 e sviluppata mediante tecniche di investigazione pura (intercettazioni telefoniche ed ambientali audio/video, pedinamenti e appostamenti, acquisizione di documentazione), era nata proprio dal monitoraggio delle prestazioni erogate dal centro elaborazione dati con sede a Parma.

Dalle banche dati, era infatti emerso come il centro elaborazione avesse fornito, nell’ultimo biennio, assistenza fiscale (apertura di partita iva, assunzioni di lavoro con contratto a tempo sia determinato che indeterminato, presentazione di dichiarazione dei redditi) a centinaia di persone extracomunitarie, molte delle quali con precedenti penali, che necessitavano di rinnovare e/o convertire il permesso di soggiorno. In tale ambito, l’attività investigativa aveva riguardato tre distinte vicende caratterizzate dall’impegno degli indagati a favorire la permanenza sul territorio dello Stato di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge.

Nell’ambito di uno di questi filoni investigativi, era emerso come fosse stata predisposta e presentata, da parte dei responsabili del centro, documentazione fiscale fittizia finalizzata a garantire, a numerosi extracomunitari, il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, era risultato come fossero stati inseriti, nelle dichiarazioni dei redditi, importi puramente casuali e non basati su documentazione fiscale prodotta dal cliente. Dalle registrazioni video/audio intercettate era inoltre emerso come gli indagati avessero proposto ai cittadini extra-comunitari la conversione del permesso di soggiorno in scadenza con un nuovo titolo di soggiorno per “lavoro autonomo”, mediante apertura di una partita iva (ditte individuali di volantinaggio, marketing, muratori) con iscrizione alla camera di commercio. Ditte inesistenti, come è emerso dai sopralluoghi eseguiti, e i cui luoghi di esercizio dichiarati corrispondevano in realtà ad edifici residenziali occupati da persone estranee ai fatti

Attraverso questo escamotage, gli indagati, dietro pagamento di somme di denaro oscillanti da 100 a 300 euro, sarebbero riusciti a far ottenere permessi di soggiorno per lavoro autonomo di durata più lunga (2 anni) rispetto a quelli per motivi familiari, umanitari o per lavoro stagionale.