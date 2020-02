Evaso dai domiciliari, arrestato mentre tentava un furto al supermercato

Il 14 febbraio un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto al supermercato “IN’s” dove era stato segnalato un uomo che da lungo tempo si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto. L'uomo aveva con sé uno zaino che ha iniziato a riempire di beni alimentari, non di prima necessità. Lo ha notato l’addetto alla sicurezza del supermercato, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo, il giovane si è diretto verso le casse riponendo la merce sottratta e, adducendo la scusa di aver dimenticato il portafogli in macchina, ha cercato di allontanarsi.

Una volta uscito, è stato fermato e identificato dalla pattuglia della Polizia di Stato, che ha scoperto che il giovane avrebbe dovuto essere ai domiciliari, prescrizione che gli imponeva di non allontanarsi dal comune di Sorbolo, e in particolare dall’abitazione della madre. In ragione di ciò , è stato arrestato e ora dovrà scontare otto mesi di reclusione in una casa di accoglienza del parmense.