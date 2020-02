Federico 'di Svezia', Pizzarotti: 'Ci prendiamo la spazzolata. Scusate tutti: si sbaglia'

Federico di Svezia al posto di Federico di Svevia (leggi), i social si sono riempiti a macchia d'olio di ogni tipo di vignetta, meme, commenti, battute e botta e risposta. Sempre sui social interviene anche il sindaco Pizzarotti.

Ce le hanno cantate di brutto e va bene. Alcuni ci hanno dato degli ignoranti, ma fa lo stesso e lo dico col sorriso: pazienza pure per le loro offese.

Siamo di fronte alla più naturale e ordinaria delle situazioni, di quelle che non dovrebbero capitare ma, ahimè, capitano a tutti: l’errore umano.

Una volta svelata la lastra commemorativa abbiamo visto tutti e subito che al posto di Svevia c’era scritto Svezia. Eravamo lì e lo abbiamo colto. Negligenza anche nostra, perché avremmo dovuto ricontrollare la lastra una volta arrivata in Municipio.

Ci prendiamo la spazzolata.

La correzione ci sarà in tempi rapidi, questione di pochissimi giorni. Scusate tutti: si sbaglia.

Ps: alcuni meme sono fantastici!