Verde pubblico: la 'mappa' degli alberi malati da abbattere e sostituire. E altri 65 donati da privati

Le prospettive del verde a Parma sono state al centro dell'incontro confronto tra l'Assessore ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico, Michele Alinovi, ed i rappresentanti dei QuartieriParma Centro, Pablo, Molinetto, Cittadella e Cortile San Martino. 'L'obiettivo - ha spiegato l'Assessore, è quello di costruire un Piano del Verde pubblico a Parma.

Per realizzarlo c'è bisogno di un'attività di monitoraggio e programmazione puntuale, del coinvolgimento dei cittadini e dei rappresentanti dei Quartieri e della rete di associazioni “Per Parma la città del verde”, con la quale già da tempo è in corso una proficua collaborazione'.

'Da parte sua - ha speigato Alinovi -, il Comune ha incrementato le risorse a favore del verde, i fondi per la manutenzione straordinaria per il 2020 sono pari a 4 milioni di euro, ben 1 milione e 400 mila euro in più rispetto al 2019. Più risorse anche per la manutenzione ordinaria che conta, per il 2020, su 2 milioni di euro, 500 mila euro in più del 2019".

E' quindi intervenuto l'agronomo Vladimiro Logoni, incaricato dal Comune di redigere il capitolato d'appalto del verde, il cui bando è stato da poco pubblicato. Longoni ha spiegato come avviene il monitoraggio delle piante, le fasi di analisi, di diagnosi e le prescrizioni legate al loro stato di salute.

Sono circa 40 mila gli alberi di cui si deve occupare il Comune, situati in parchi ed aree verdi pubbliche di sua competenza, su una superficie complessiva pari a 4 milioni di metri quadrati.

Sono 14 gli alberi storici presenti in città, si tratta di alberi monumentali, sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza. Gli alberi monumentali si trovano al Parco Ducale, nel parco della Cittadella e in piazza della Pace. Dalle analisi effettuate dagli agronomi, 12 sono in buone condizioni di salute. Due platani, situati in piazza della Pace, nel Quartiere Parma Centro, invece, hanno bisogno di cure particolari.Uno è il platano denominato di Maria Luigia, già da qualche giorno transennato, nella zona nord ovest della piazza per cui è stata programmata una potatura ad hoc ed iniezioni alle radici per consolidarlo. L'altro è il primo platano lungo via Garibaldi angolo piazza della Pace, anche in questo caso sono stati previsti interventi di riduzione della chioma. Sempre in Parma Centro, in viale San Michele verranno piantati 21 nuovi alberi, in viale Campanini 3 ed uno in via Solferino. Nel Quartiere Molinetto, in via Varese, lungo l'alveo del torrente Baganza, verranno messe a dimora in autunno 17 nuove piante: olmi campestri, bagolari e tigli.

Nel Quartiere Cittadella, nel parco Laghi di via Jacobs, verranno abbattuti nei prossimi mesi, 29 pioppi cipressini malati e pericolosi per la sicurezza pubblica. In autunno saranno sostituti da 35 nuove piante: querce, olmi e carpini bianchi. Nel Quartiere Cortile San Martino verranno abbattuti 29 pioppi cipressini anch'essi malati e pericolosi nella strada che porta alla piscina di Moletolo e saranno sostituiti con 35 nuovi alberi: querce, olmi campestri e aceri campestri. Nei Quartieri San Leonardo e Cortile San Martino, sempre in autunno, è in programma la piantuamazione di 65 nuovi alberi donati al Comune da una ditta di trasporti. Nel Quartiere Pablo, in viale Piacenza sono previsti 35 nuovi alberi, ed altri 6 in un'area vere in fondo alla stessa via. L'incontro, molto partecipato, è stato l'occasione per raccogliere suggerimenti e condividere un percorso di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza.