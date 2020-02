Domenica la sfilata di Carnevale: come cambia la viabilità

Domenica 23 dalle 14 circa alle 18 circa e comunque fino al termine della manifestazione è istituito divieto di circolazione per il passaggio della sfilata "Il Carnevale dei ragazzi".

Quindi nelle seguenti strade è istituito divieto di circolazione:

Viale Toschi

Viale Mariotti

Strada Mazzini

Strada Garibaldi

Strada Pisacane

Strada al Duomo Piazza Duomo (percorso a ritroso verso Ponte di Mezzo)

Ponte di Mezzo

Strada D’Azeglio

Piazzale S. Croce

Via Pasini Ingresso Parco Ducale.

In caso di chiusura del Parco Ducale per motivi meteorologici, il corteo, giunto in piazzale S. Croce farà ritorno in : Strada D’Azeglio, Piazzale Corridoni, Ponte di Mezzo, Strada Mazzini, Strada Garibaldi, Strada Pisacane, Strada al Duomo, Piazza Duomo e la permanenza dei partecipanti si protrarrà fino alle ore 19.