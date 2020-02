Due tamponamenti stamattina in città

Due incidenti hanno caratterizzato la mattinata di oggi. Verso le 7,50 un tamponamento ha coinvolto due veicoli sulla tangenziale all'uscita in corrispondenza dell'hotel Parma e Congressi. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Un altro incidente, alle 8,40, in via Montanara in corrispondenza dell'incrocio con via Pelicelli. Un tamponamento fra due auto, guidate rispettivamente da un anziano e da una signora incinta, non ha fortunatamente avuto alcuna conseguenza per i due.

