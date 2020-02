Acquistate 10 nuove bici da 'turismo a pedali' per la Cicletteria. E arrivano le ciclo-escursioni

Incentivare l’uso della bicicletta per aiutare a contenere i livelli di emissione di smog, favorire uno stile di vita più sano e permettere la riscoperta di paesaggi che a bordo di un’auto o di un mezzo veloce non è possibile apprezzare: è a questi scopi e in previsione dell’afflusso di turisti in città in occasione di Parma Capitale della Cultura 2020, che Infomobility ha acquistato per la Cicletteria 10 nuove biciclette per il cicloturismo: da uomo con telaio e ruote in alluminio, manubrio regolabile, cambio e un pratico borsello al posto del cestino. Sono ideali per le escursioni fuori porta e in provincia. La tariffa per il noleggio è di 1,50 € all’ora e di 12 € per l’intera giornata.

“Il cicloturismo è una bella soluzione, molto di moda oggi a tutte le età, per scoprire e assaporare le bellezze di un territorio in modo dolce, senza fretta. La passione per la bicicletta unita alla sensibilità ambientale, alla cultura e alla gastronomia. Con questa iniziativa abbiamo voluto mettere a disposizione nuove biciclette per il cicloturismo presso la Cicletteria e permettere ai tanti appassionati che fanno della bicicletta uno stile di vita e di vacanza, di scoprire gli itinerari di cui è ricca la nostra provincia” spiega l’Assessora alle politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi.

In Cicletteria sono disponibili per i turisti complessivamente 62 mezzi fra bici per adulti, per bambini dai 5 ai 12 anni, tandem, cargo bike per il trasporto di merci e bici a tre ruote per chi ha ridotta capacità motoria. Le famiglie hanno possibilità di noleggiare anche caschetti per bambini e seggiolini e sono disponibili le mappe “Parma in bici” con le piste ciclabili di tutta la città e la provincia. Inoltre, in Cicletteria si possono parcheggiare biciclette e moto nel parcheggio coperto a partire da 1,50 euro al giorno e a prezzi ancora più vantaggiosi se si sottoscrive un abbonamento mensile o annuale.

Questo spazio, riqualificato e gestito da Infomobility dal 2016, a lato della Stazione Ferroviaria, offre a cittadini, ai pendolari e ai turisti diversi servizi per gli spostamenti in città, favorendo l’intermodalità tra i vari mezzi di trasporto: treno, autobus, biciclette, bike sharing e car sharing che rappresentano soluzioni alternative all’auto privata.

La Cicletteria è aperta sette giorni su sette: a partire dal 29 febbraio gli orari del fine settimana verranno modificati per soddisfare le esigenze dei turisti in arrivo in città con apertura il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, mentre dal lunedì al venerdì gli orari rimangono invariati dalle 6 alle 22:30 con orario continuato, per permettere ai pendolari di usufruire del deposito bici e moto. Per informazioni www.infomobility.pr.it Dal 1° marzo inizierà PedalArt, un fitto calendario di ciclo-escursioni, promosso e organizzato da FIAB-PARMA Bicinsieme, patrocinato dal Comune di Parma, nell’ambito delle iniziative per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, in collaborazione con Infomobility, con partenza dalla Cicletteria per scoprire e riscoprire nella modalità lenta e silenziosa delle due ruote i paesaggi, l’arte, la cultura e le eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio. Per info: www.andiamoinbici.it bicinsieme@yahoo.it