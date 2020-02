In via Emilia Lepido con il campionario della droga: 19enne parmigiano arrestato

Giovane pusher parmigiano arrestato. È accaduto ieri notte in via Emilio Lepido dove l’occhio esperto degli agenti delle Volanti ha notato due ragazzi sospetti. Gli agenti li hanno fermati e perquisiti. Uno di loro, 19enne parmigiano, era in possesso di 50 pastiglie di ecstasy pronte per lo smercio e 14 involucri di metanfetamine oltre a 20 grammi di hashish, 20 bustine per il confezionamento è un bilancino. È stato arrestato e stamattina sarà processato. Il ragazzo con lui, minorenne, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana e segnalato come assuntore.

A finire in manette mercoledì, invece, un cittadino di origini nigeriane di 24 anni sorpreso a spacciare in via San Leonardo. E' stato individuato grazie a numerose segnalazioni da parte dei residenti e gli uomini della Squadra Mobile hanno messo in atto servizi di appostamento e controllo che hanno permesso di verificare la sua effettiva "vita da pusher". In particolare, è stato visto mentre cedeva cocaina a un cliente giunto a bordo della propria auto che è stato poi bloccato e trovato in possesso della droga appena acquistata. A quel punto è scattato il fermo, al quale il 24enne ha reagito cercando di fuggire e poi reagendo contro gli agenti.

