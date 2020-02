"Questa recinzione di cantiere è lì da parecchi anni, anche se non sembra per ragioni di cantiere - scrive un lettore , Dimitri - . Parma città della cultura non poteva essere l’occasione per dare una sistemata ai nostri (pochi) monumenti? Parliamo del degrado dell’oltretorrente ma se ogni tanto qualcuno ci andasse a fare due passi scoprirebbe che è un bellissimo quartiere e potrebbe anche avere voglia di prendersene cura".



