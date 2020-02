Nel bagagliaio aveva 34 orologi per 1,5 milioni, denunciato per contrabbando. Dalla Svizzera era diretto a Parma

Un quarantenne italiano residente in Svizzera è stato denunciato per contrabbando aggravato dalla Guardia di Finanza che, durante un controllo al valico di Gaggiolo (Varese), ha trovato nascosti nel bagagliaio 34 orologi da collezione, per un valore di oltre 1 milione e mezzo di euro. L’uomo, diretto a Parma, li avrebbe poi presumibilmente venduti in nero. Per tentare di scampare al controllo, il 40enne ha detto ai finanzieri di avere con sè dieci orologi di pregio che stava importando in Italia, mostrando alle fiamme gialle il numero di serie appuntato sul carnet rilasciato dalla Camera di Commercio del Cantone Ticino di Lugano, ma una matricola è risultata errata, facendo scattare la perquisizione.

Foto d'archivio