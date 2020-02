Coronavirus e fake news su contagiati nel Parmense: è caccia a chi crea panico

Le "voci". E chi le mette in giro. E poi chi le dà per buone senza verificare, scatenando panico e danni alle vittime inconsapevoli. Tra ieri e oggi si stanno ripetendo, queste voci. E adesso le autorità vogliono andare fino in fondo e colpire chi si rende autore di procurato allarme. Il "focolaio di fake news" è diventata Fidenza. Ieri c'era chi parlava dell'ospedale di Vaio evacuato, poi dell'evacuazione e della successiva chiusura di un grosso negozio a causa di un dipendente contagiato, poi ancora di un contagiato al pronto soccorso di Vaio. Lo ripetiamo: sono tutte fake news. Ma così "ascoltate" che è voluto intervenire a fare chiarezza anche il sindaco di Fidenza Andrea Massari: "Nessun negozio di Fidenza o zona Village è stato chiuso o evacuato. Notizie inventate di sana pianta. Se segnalate ai Sindaci e alle altre autorità le persone che diffondono notizie false provvediamo con le denunce". Pare che uno degli autori di fake news sia stato individuato. E - come in questi casi - rischia grosso.

"Domani pomeriggio ci incontreremo con il prefetto e con i sindaci del territorio, oltre che con ospedale e ausl, per fare il punto della situazione. La cosa peggiore che possiamo fare è farci prendere dal panico, e ogni misura che prendiamo deve essere confortata da motivi scientifici, non dal sentito dire o peggio dalle fake news", ha scritto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.