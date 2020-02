Coronavirus: stop anche a Torino-Parma

Fermati oggi tutti gli eventi sportivi nel capoluogo piemontese. Per l’emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. Lo apprende l’ANSA.

Sarà una domenica diversa oggi anche in Lombardia e Veneto. Il governo, infatti, ha annullato ogni manifestazione sportiva nelle due regioni colpite da coronavirus comprese le tre gare di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. La decisione è arrivata al termine del consiglio dei ministri, che ha chiuso una giornata febbrile che aveva già visto, in ottica sportiva, l’annuncio del rinvio di Ascoli-Cremonese, gara valida per la 25/a giornata di Serie B.

«La Lega Pro, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26, ha disposto il rinvio di 5 gare del turno infrasettimanale in Lombardia e Veneto. Si tratta di: Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R. Vicenza-Piacenza». Lo fa sapere il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli