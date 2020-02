Santa Famiglia: tre misure precauzionali durante le messe

La nuova parrocchia della Santa Famiglia (composta da Sant'Andrea, Stimmate e Sacra Famiglia) ha già adottato tre semplici misure precauzionali da attuare durante la messa: 1) niente stretta di mano durante lo scambio della pace ma un semplice sorriso 2) per la comunione l'ostia viene data in mano e mai direttamente in bocca 3) il sacerdote e le altre persone incaricate di distribuire la comunione appena prima devono lavarsi a lungo le mani con acqua e sapone. Già stamattina queste misure sono state applicate durante le messe nelle tre chiese.

