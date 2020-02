Confcommercio: 'Scorte in arrivo, nessun problema per magazzini e supermarket'

Nessun problema per le scorte di magazzino dei supermercati nel Lodigiano e nel Piacentino. Sono inoltre già state attivate consegne extra per rifornire i punti vendita. Lo assicura la vicepresidente di Confcommercio e numero uno della filiera alimentare (Confali) della confederazione, Donatella Prampolini, spiegando che «nel weekend sono stati sotto assedio e svuotati soprattutto i supermercati del Piacentino» ma «abbiamo riorganizzato i turni e le risorse di personale per far fronte all’emergenza anche per l’assenza obbligata dei dipendenti della 'zona rossa'».



