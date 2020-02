Manifestazioni, servizi e attività, la Regione chiarisce: chi può aprire e chi no

Coronavirus. Manifestazioni pubbliche, servizi e attività: quelle da sospendere e quelle che possono proseguire. Ecco i chiarimenti applicativi dell'Ordinanza del ministro della Salute e del presidente della Regione, in vigore in Emilia-Romagna fino al 1° marzo

Stop a tutte le manifestazioni e le iniziative che, comportando l'afflusso di pubblico, esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali. Le autorità territoriali competenti potranno disporre ulteriori prescrizioni in base a particolari esigenze delle comunità locali

In particolare, nel testo che la Regione ha già inviato a tutte le Prefetture, voluto dal presidente Bonaccini accogliendo le sollecitazioni arrivate dai sindaci, si forniscono precisazioni sul punto (articolo 1, comma 2, lettera A) relativo a quali attività, iniziative e manifestazioni devono essere sospese, o quali al contrario possono continuare a svolgersi regolarmente.

Le manifestazioni pubbliche sospese:

Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno sospese

manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);

attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

Le attività che proseguono

In via generale, non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti:

i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida);

gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.);

e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.

Sono escluse dalla sospensione anche:

Tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.

Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.

Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.

In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.

Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.

Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

Corsi professionali e servizi per il lavoro

L’Ordinanza (alla lettera B dell’art.1 comma 2) prevede tra l’altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.

Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni

Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.

Grazie ad un post del sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ecco uno schema dei servizi e delle attività 'chiuse' e di quelle 'aperte'

Si è appena concluso il vertice convocato in Prefettura con tutti i Sindaci della provincia di Parma e i vertici delle Istituzioni sanitarie, cui ho preso parte insieme al vicesindaco Davide Malvisi. All’ordine del giorno i chiarimenti operativi in merito all’applicazione dell’ordinanza con cui domenica scorsa Regione e Ministero hanno disposto la chiusura delle scuole e di altri servizi fino al 1° marzo.

Questa la mappa aggiornata di cosa può funzionare e cosa no:

COSA E’ CHIUSO

⛔Scuole di ogni ordine e grado

⛔Asili nido

⛔Università della terza età

⛔Musei e luoghi di cultura

⛔Viaggi di istruzione (in Italia e all’estero)

⛔Cinema

⛔Musei

⛔Discoteche/sale da ballo

⛔Teatro

COSA E’ VIETATO

⛔Manifestazioni

⛔Fiere

⛔Sagre

⛔Concerti

⛔Eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina)

⛔Attività di spettacolo (rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali)

⛔Corsi professionali

⛔Le attività di formazione ad un gruppo classe

COSA FUNZIONA

✅Corsi di varia natura e allenamenti sportivi

✅la Biblioteca comunale

✅i luoghi sedi di corsi (centri linguistici, centri musicali e scuole guida)

✅gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.)

✅tutte le strutture che non prevedono aggregazioni di pubblico (quindi che lavorano a porte chiuse) o eccezionali concentrazioni di persone

✅tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive

✅i pubblici esercizi e le mense (tranne le mense e gli esercizi a servizio di spettacoli, fiere, mercati straordinari, meeting, sfilate, convegni ecc.)

✅le attività di guide e accompagnatori turistici

i corsi aziendali (ma senza “significative concentrazioni di persone”)

✅i normali mercati settimanali

✅i Centri diurni per anziani e disabili

✅le celebrazioni dei matrimoni e delle esequie civili e religiose (qui fanno fede le disposizioni della Diocesi di Fidenza)

✅I centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani ecc.) che svolgano solo attività ordinaria

✅i servizi per il lavoro erogati ad una sola persona (quali i colloqui di orientamento)