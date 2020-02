Quattro ricoverati al Maggiore. Due i parmigiani contagiati: erano stati a Codogno. Sono in buone condizioni

I CASI IN EMILIA ROMAGNA SALGONO A 18

L'aggiornameto dei mezzogiorno da parte della Protezione Civile parla di 18 casi di contagio in Emilia Romagna. I focolai sono sempre gli stessi.

L'ANNUNCIO DELLE 10

Raffaele Donini, assessore della Regione, ha riassunto i casi di contagio che riguardano l'Emilia Romagna: due di essi sono ricoverati al Maggiore di Parma.

"Sono 16 i casi totali. 5 casi all’ospedale di Piacenza: la compagna, il figlio e la nuora di un paziente già riscontrato positivo e ricoverato sempre a Piacenza, tutti e tre del lodigiano. Così come è della provincia di Lodi una quarta persona, un uomo. La quinta è invece un’infermiera dell’ospedale piacentino. Si tratta di esiti dei test tampone avviati dopo il contagio di un medico del Pronto soccorso del nosocomio piacentino. Quattro sono invece ricoverati all’ospedale di Parma: due sono arrivati dall'ospedale di Piacenza e due sono cittadini parmigiani. Questi ultimi sono in buone condizioni: una signora che si era recata all’ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e un uomo che si era ere recato sempre a Codogno per un evento di ballo. Complessivamente, i casi di positività salgono così a 16, tutti riconducibili al focolaio lombardo".

Questo il comunicato della Regione Emilia Romagna:

"Sette nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma, ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma e in buone condizioni.

All’ospedale di Piacenza, si tratta della compagna, del figlio e della nuora di un paziente già riscontrato positivo e ricoverato sempre a Piacenza, tutti e tre del lodigiano: la compagna è isolata al suo domicilio, figlio e nuora sono ricoverati a Piacenza. Così come è della provincia di Lodi una quarta persona, un uomo, anch’esso ricoverato al nosocomio di Piacenza. La quinta è invece un’infermiera dell’ospedale piacentino, isolata a domicilio.

Due sono invece cittadini della provincia di Parma, entrambi ricoverati all’ospedale di Parma: una signora che si era recata più volte all’ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e un uomo che si era recato sempre a Codogno per un evento di ballo.

Complessivamente, i casi di positività salgono così a 16, tutti sempre riconducibili al focolaio lombardo.

Di questi, 6 ricoverati all’ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall’ospedale di Piacenza a quello di Parma, reparto Malattie infettive, dove si trovano anche i 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore".