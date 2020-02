Rinviato il «Mercanteinfiera». Vetrina web per gli espositori

L'edizione di Mercanteinfiera che doveva iniziare sabato 29 febbraio è rimandata a giugno. Ma non del tutto. I timori e i provvedimenti della Regione Emilia-Romagna legati al Coronavirus hanno indotto le Fiere di Parma a far slittare la rassegna. Nei prossimi giorni, tuttavia, il «Mercante» sarà in parte ricreato su internet. Una piattaforma speciale permetterà infatti agli operatori di fare il «déballage», mentre il pubblico potrà vedere i pezzi già destinati alle mostre.

«Fisicamente» la fiera Mercanteinfiera Primavera sarà recuperata nella prima metà di giugno. I tecnici delle Fiere sono al lavoro però per mettere online una piattaforma: garantirà i contatti di business che avvengono nei primi due giorni riservati agli operatori del settore. Entro pochi giorni, dal sito di Mercanteinfiera tutti potranno entrare, gratuitamente, nella versione virtuale della rassegna. Si potranno vedere le foto degli oggetti che dovevano stare negli stand. In più, i professionisti del settore potranno accedere alle schede degli espositori, realizzando via web quei contatti B2B che avrebbero potuto fare recandosi fisicamente al «Mercante». Questa vetrina virtuale, denominata «Teaser», è, dicono in Fiera, «il nostro modo per mantenere la community operativa nonostante i fatti contingenti».



