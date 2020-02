Collecchio, esplode una caldaia: un ustionato. Appartamento distrutto

Il boato l'hanno sentito chiaramente in tanti, questa mattina alle 5 a Collecchio. Causato dall'esplosione di una caldaia, s i è verificato in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Garibaldi. Sono stati momenti di paura per i tre uomini, due italiani, ed uno di origini straniere, che vivono nell'appartamento. Si tratta di tre operai che lavorano in zona. Lo scoppio ha distrutto completamente la cucina ed ha devastato l'intero appartamento, un 33enne di origini straniere è stato travolto dalla parete della camera, che è letteralmente crollata. Si parla di fratture e ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono subito arrivati ​​i vigili del fuoco e l'Assistenza pubblica volontaria di Collecchio. Il ferito è stato trasportato al Maggiore in condizioni di gravità media.

Con i mezzi di soccorso ed i vigili del fuoco è giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Collecchio.