Coronavirus, l'appello di Eramo a Pizzarotti e Bonaccini: 'Riaprite gli uffici delle scuole'

"Federico Pizzarotti, Stefano Bonaccini vi prego, fateci aprire le scuole!". E' una sorta di "lettera aperta" affidata ai social , quella del dirigente scolastico dell'Istituto Jacopo Sanvitale Pier Paolo Eramo.

L'apertura delle scuole di cui parla Eramo non ha a che fare la frequenza scolastica degli studenti, ma la possibilità di accedere per chi ci lavora e per chi deve ritirare materiali.

"Giusto non fare lezione, ma gli uffici devono lavorare, le scuole vanno pulite in attesa della riapertura, gli studenti e le famiglie devono poter entrare a ritirare i materiali, i docenti devono poter riunirsi o usare le tecnologie - spiega il dirigente scolastico - Siamo una comunità aperta. Non possiamo sbarrare le nostre porte".