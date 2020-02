Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 4, e sta divando il tetto del "Bla Bla" in via Emilio Lepido. Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco, con ulteriori mezzi a supporto, e ci si aspetta che ci vorranno altre ore di lavoro per spegnere tutti i focolai e mettere in sicurezza la struttura. Per i rilievi è arrivata anche la Polizia Scientifica.

