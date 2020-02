Ambulatori e uffici: ai tempi del coronavirus la sala d'attesa è... all'aria aperta

Se la sala d'attesa diventa en plein air, e le misure anticontagio provocano code. Succede all'ambulatorio privato San Moderanno di via Trieste, ma anche alla sede Inps di viale Basetti e alla motorizzazione di via Chiavari. Cartelli esposti già da inizio settimana per avvertire delle chiusure temporanee e o delle nuove norme di comportamento ("chiediamo collaborazione si entra 2-3 alla volta") non sempre riescono a placare gli animi dei cittadini, alcuni in coda per oltre un'ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus