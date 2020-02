Treno e bus tra Borgotaro e Parma: dal 1° marzo torna l'abbonamento Ferrobus

Dal 1° marzo torna ad essere disponibile presso le rivendite autorizzate l’abbonamento Ferrobus per tutti coloro che viaggiano quotidianamente da uno dei comuni sulla tratta Borgotaro – Parma da e per il centro città. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Giordani alla presenza del presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, della vicepresidente di TEP Valeria Sghedoni e del consigliere di Smtp Francesco Castria.

L’abbonamento consente, con un minimo sovrapprezzo rispetto alle normali TEP e Trenitalia, di utilizzare indifferentemente bus o treno sul percorso in questione. Ciò significa che, a seconda degli orari di spostamento e del tragitto di viaggio, un passeggero può scegliere di volta in volta il mezzo di trasporto che preferisce e che gli è più comodo senza bisogno di procurarsi due tipi di abbonamento o di acquistare biglietti diversi di volta in volta. Un unico abbonamento, di fatto, offre libertà di scelta negli spostamenti di ogni giorno.

La novità di quest’anno è che l’abbonamento comprende anche il servizio urbano di Borgotaro e pertanto, chi arriva qui può muoversi anche sui bus del servizio locale gestito da TEP senza bisogno di acquistare biglietti aggiuntivi.

Questo abbonamento è frutto della collaborazione fra Provincia di Parma, TEP e Smtp, con Trenitalia e la Regione Emilia Romagna. Sospesa la vendita per un breve periodo, è stata ripristinata la commercializzazione a seguito delle richieste dei viaggiatori della Val Taro e della rinnovata disponibilità da parte della Provincia di Parma a confermare il proprio sostegno economico all’iniziativa.

COME FUNZIONA

Il servizio ha tariffe diverse a seconda dello scaglione tariffario coperto dalla tratta scelta e può essere acquistato da chiunque senza limitazioni (lavoratori, studenti, pensionati ecc.). Gli scaglioni chilometrici corrispondono a quelli applicati da Trenitalia (compatibili, in linea di massima con la tariffazione a zone applicata da TEP).

Ha validità mensile ed è disponibile in versione EXTRAURBANA (quando la tratta scelta ha origine e destinazione al di fuori della città di Parma) o INTERURBANA (quando l’origine o la destinazione dell’abbonamento è a Parma; in quel caso è possibile utilizzare anche tutti i bus del servizio urbano della città).

DOVE SI ACQUISTA E COME SI USA

L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie TEP di Barriera Bixio e della Cicletteria (Stazione FS) senza appuntamento, oppure nelle tabaccherie e rivendite autorizzate tra Parma e Borgotaro. Il titolo dovrà essere personalizzato manualmente con il nome e il numero di un documento d’identità del titolare.

Sui bus TEP il titolo non va validato.

Se usato sui treni di Trenitalia, invece, il documento di viaggio va convalidato solo una volta al primo utilizzo.

L’abbonamento ha validità per il mese solare.

ABBONAMENTI EXTRAURBANI MENSILI INTEGRATI FERROBUS, CON ORIGINE E DESTINAZIONE DIVERSE DA PARMA

Tariffa

Da Km 0 a Km 10 € 32,50

Da Km11 a Km 20 € 43,00

Da Km 21 a Km 30 € 53,00

Da Km 31 a Km 40 € 59,00

Da Km 41 a Km 50 € 63,00

Da Km 51 a Km 60 € 68,50



ABBONAMENTI INTERURBANI MENSILI INTEGRATI FERROBUS, CON ORIGINE O DESTINAZIONE PARMA

Tariffa

Da Km 0 a Km 10 € 42,50

Da Km11 a Km 20 € 43,00

Da Km 21 a Km 30 € 53,00

Da Km 31 a Km 40 € 59,00

Da Km 41 a Km 50 € 63,00

Da Km 51 a Km 60 € 68,50

Da Km 61 € 73,50

"L'Amministrazione provinciale appoggia l'iniziativa non solo formalmente, ma a livello sostanziale con uno stanziamento di € 25.000. - è il commento di Diego Rossi, presidente della Provincia di Parma - Con questa azione, la Provincia riprende il proprio ruolo da protagonista nella programmazione dei servizi sul territorio. Un servizio come il Ferrobus, nato 10 anni fa per superare situazioni di disagio in una tratta che unisce montagna e città, viene oggi declinata in termini di sostenibilità: il cittadino può trovare nel trasporto pubblico le migliori condizioni che gli permettono di non usare il mezzo proprio e di muoversi nel rispetto dell'ambiente.".

Ribadisce questa visione il consigliere provinciale con delega ai trasporti Gianpaolo Cantoni: "La Provincia è determinata ad essere un elemento fondante della governance territoriale. Lo fa attraverso le proprie aziende partecipate, assumendo un ruolo di regia nella definizione dei servizi sul territorio".

Valeria Sghedoni, vicepresidente di TEP, sottolinea l'attività congiunta di tutte le forze in campo: "Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti. Obiettivo comune è quello di rispondere efficacemente alle esigenze di mobilità degli abitanti della tratta Pontremolese.".

Francesco Castria, consigliere di Smtp, ricorda che: "Sono stati 2.600 gli abbonamenti Ferrobus acquistati lo scorso anno. Un numero importante che testimonia in modo evidente il modo in cui il servizio risponde ad una necessità molto sentita in questo territorio. Smtp ha rinnovato volentieri la propria adesione al progetto."