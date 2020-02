Via Fleming, asfaltatura della rotatoria: traffico rivoluzionato fino a sabato

Fino a sabato, approfittando della riduzione del traffico necessaria alla chiusura delle scuole, sarà asfaltata la rotazione tra Fleming e via monsignor Colli. Di conseguenza verrà istituito il senso unico di marcia verso Nord in via Fleming nel tratto compreso tra la rotatoria e piazzale Caduti del lavoro e verrà istituito il divieto di circolazione verso la rotatoria da via Colli.

LE DEVIAZIONI

I veicoli che percorreranno via Fleming, in direzione via Volturno, verranno quindi deviati verso il piazzale Caduti del Lavoro, via Gramsci, viale dei Mille. I veicoli provenienti da via Monsignor Evasio Colli verranno deviati alternativamente su via Jenner, se provenienti dalla strada Valera di Sopra, e su via Volturno o via Gramsci, se provenienti da strada Abbaziaatoria.

Al fine di agevolare il traffico veicolare verrà destituita dalla corsia preferenziale degli autobus in Strada Abbazia e sarà monitorata l'intersezione posta tra via Volturno e Strada Abbazia.

BUS: COSA CAMBIA

Come conseguenza del cantiere ci saranno anche deviazioni delle linee degli autobus.

Linea 5: i bus provenienti da Via Silvio Pellico e diretti verso il centro città, invece transitare come consueto lungo Via Colli e Via Abbazia, percorreranno Via Fleming, per imboccare quindi Via Gramsci e continuare il controllo percorso. In direzione contraria, giunti in Via Abbeveratoia, bus la percorreranno interamente, per svoltare quindi a destra in Via Volturno e riprendere il consueto scalo in Via Pellico. A richiesta, i bus si fermeranno in corrispondenza di tutte le fermate presenti lungo il tracciato.

Una fermata provvisoria in direzione Via Chiavari verrà posta in Via Abbeveratoia, poco prima dell'intersezione con Via Colli; altre due fermate provvisorie saranno poste in direzione Via Orazio saranno poste lungo Via Fleming.

Linea 12: i bus provenienti da Via Gramsci anziché imboccare via Abbeveratoia, proseguiranno lungo via Gramsci e via Emilia Ovest. Stessa deviazione in direzione contraria.