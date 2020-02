Scuole, la Regione apre al personale di ufficio

Una circolare del presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini di fatto riapre le scuole al personale di ufficio. Questo il testo:

"In merito si specifica che, stante l’essenzialità del servizio pubblico svolto, le medesime Istituzioni assicureranno comunque la predisposizione degli atti amministrativi indifferibili (quali ad esempio: assunzione personale ATA in esito a procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi; risoluzione contratti stipulati per lo svolgimento di viaggi di istruzione; pratiche pensionistiche) e la gestione di servizi improcrastinabili (quali ad esempio: stalle, serre) In ragione del principio di precauzione, ai predetti fini, andranno coinvolti gli operatori strettamente necessari".