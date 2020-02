Materne e nidi, fino al 15 marzo serve il certificato medico per la riammissione dopo la malattia

In ottemperanza a quanto espresso nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19", il Comune di Parma comunica che "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".

Pertanto educatori e insegnanti non potranno accogliere al Nido o a Scuola i bambini che siano stati assenti a qualsiasi titolo senza che venga presentato loro il certificato medico che ne consenta la riammissione al Servizio.

E' d'obbligo la presentazione del certificato anche per i bambini assenti il 21 febbraio 2020, prima della chiusura straordinaria.

