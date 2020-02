Il pediatra Voccia: 'Non serve il certificato per riammettere i bambini assenti prima della chiusura delle scuole'

Emanuele Voccia, segretario provinciale della Confedeazione Italiana Pediatri, interviene sul tema della riammissione a scuola dei bambini: "Mi permetto di segnalarvi che, come da circolare regionale agli organi scolastici, per la riammissione a scuola dei bambini assenti prima della sospensione della attività per via della emergenza coronavirus , NON sarà necessario alcun certificato medico, richiedibile invece per assenze per malattia superiori ai 5 giorni DOPO il 25 febbraio fino al 15 marzo. Purtroppo improvvide iniziative di singoli dirigenti scolastici unitamente alla mancanza di informazioni certe sulla riapertura delle scuole, hanno causato caos e discussioni negli ambulatori pediatrici venerdì pomeriggio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA pediatri

scuole