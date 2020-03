A palazzo Pigorini riapre la mostra 'Parma è la Gazzetta'

Riapre a palazzo Pigorini la mostra Parma è la Gazzetta, dopo la chiusura imposta dalle misure precauzionali per l'epidemia del coronavirus. La mostra resterà aperta con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 tutti i giorni escluso il lunedì. Per questa settimana sono cancellate tutte le conferenze e le visite guidate mentre per la prossima settimana bisognerà aspettare le disposizioni governative. Tutti gli interessati possono però visitare in autonomia la mostra (o tornare a visitarla) approfittando delle ultime due settimane di apertura, visto che la chiusura è prevista per il 15 marzo. All'interno di palazzo Pigorini, a piano terra, è anche possibile acquistare il bellissimo catalogo composto di due volumi: uno raccoglie i saggi scritti da giornalisti, scrittori, professori universitari ed illustri studiosi, l'altro raccogliere la copia delle 200 pagine della Gazzetta esposte nella mostra. Il catalogo è in vendita ad un prezzo scontato per tutti gli abbonati.