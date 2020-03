Coronavirus, Usl: spostati visite ed esami. Nuove modalità di accesso

Spostamenti di data per visite ed esami in alcuni ambiti specialistici e nuove modalità di accesso per alcuni Servizi nei quattro distretti di Parma e provincia .

Sono state decise oggi dalla Direzione dell'Azienda Usando nuove misure organizzative per fornire una diffusione del coronavirus, e per migliorare l'assistenza sanitaria personale in relazione a questa priorità del momento. La prima attenzione riguarda gli accessi alle strutture sanitarie: la presenza nelle sale d'attesa degli ambulatori verrà regolamentata in modo da ridurre un affollamento.

Un altro provvedimento riguarda tutte le prenotazioni di visite ed esami nelle specialità di oculistica, otorinolaringoiatria e odontoiatria, che sono già state fissate in una data compresa tra mercoledì 4 e domenica 15 marzo inclusi. Chi ha già una prestazione prenotata in questo intervallo di giorni, e in questi ambiti specialistici, verrà ricontattato dai Servizi Ausl e riprenotato in una data utile dal 12 aprile in poi. Verranno garantite le prestazioni urgenti e quelle urgenti differibili.

Un'altra misura riguarda il Punto bianco a Parma: le attività sono sospese da domani (3 marzo) e fino al 12 aprile, e il personale medico potrà essere utilizzato in attività collegate al contenimento del coronavirus. E ancora: prima di andare agli ambulatori di continuità assistenziale (ex guardia medica) i cittadini devono telefonare alla sede ambulatoriale di riferimento, misura questa prevista dalle ore 20 di martedì 3 marzo. Questa stessa modalità è prevista da mercoledì 4 marzo per accedere anche ai consulenti della Salute donna e quelli dello Spazio giovani: gli utenti registrati prima telefonare e poi eventualmente rivolgersi alla struttura di riferimento.

Ai cittadini che devono prenotazioni viste ed esami si chiede la massima collaborazione: al fine di evitare di affollare le sale d’attesa degli Sportelli Unici-CUP nelle Case della Salute, è opportuno utilizzare il numero unico prenotazioni 800.629.444, oppure il servizio Cupweb o la app ER Salute. Non verrà applicata la sanzione a tutti coloro che dal 23 febbraio scorso non hanno disdetto entro tre giorni gli appuntamenti prenotati (visite o esami), ai quali non si sono presentati. Si ricorda infine che, come previsto dalla ultime disposizione nazionali e regionali a tutela precauzionale delle persone ricoverate, sono state introdotte misure che limitano l’accesso dei visitatori alle aree di degenza degli ospedali di Vaio e Borgotaro, oltre che nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti: in tutti questi luoghi è ammessa possibilmente una persona per paziente al giorno.

All’esterno di ciascun ospedale di Parma e provincia (Ospedale Maggiore, Ospedale di Vaio e Santa Maria a Borgotaro) è stato allestito un Posto medico avanzato di pre-triage dove le persone con sintomi (febbre, raffreddore, tosse) vengono sottoposte a triage e poi, se necessario, assegnate in sicurezza ai reparti ospedalieri.