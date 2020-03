Casa e Riva Cambrino: come diffondere correttamente le notizie sul coronavirus

L'assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, ha incontrato, insieme al delegato alla Sicurezza, Sauro Fontanesi, ed al comandante della polizia locale, Roberto Riva Cambrino, i rappresentanti dei CdV – Gruppi di Controllo di Vicinato –, coordinati da Gianni Mascitti, per concordare forme di collaborazione per diffondere un'informazione corretta e attendibile sul coronavirus. La rete dei controlli di vicinato, con la sua diffusione e capillarità consente, infatti, di raggiungere non solo gli oltre tremila iscritti attivi, ma anche le comunità locali in cui i gruppi operano.

Casa e il comandante hanno sottolineato l'importanza di questa costante forma di collaborazione. Il comandante Roberto Riva Cambrino ricorda, inoltre, ai cittadini che le informazioni ufficiali possono essere reperite anche sul canale Twitter del Corpo Polizia Locale di Parma: @PM_Parma.