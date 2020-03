Domani sulla Gazzetta la storia del palazzo vescovile

Prosegue il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma. Domani - come ogni giovedì - raccontiamo in una pagina la storia di una dimora. Dopo il palazzo del municipio la scorsa settimana, domani è la volta del palazzo vescovile che vanta una storia millenaria: iniziato nell'XI secolo, ha continuato a subire variazioni e trasformazioni fino agli anni '60 del secolo scorso. La narrazione - a cura di don Alfredo Bianchi - è corredata dalla cronologia e da un breve excursus sulle opere d'arte contenute nel palazzo.

La storia dei palazzi di Parma - programmata in 36 uscite - è coordinata dal professor Carlo Mambriani.