Allerta gialla anche a Parma per frane e vento

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta gialla, valida da mezzogiorno del 5 a mezzanotte del 7 marzo, per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna; per vento per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. "Per oggi, giovedì 5 marzo, - si legge nel bollettino - si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio, principalmente sulle aree montane, con valori areali compresi tra 10 e 25 mm, ma sul crinale appenninico sono previsti valori massimi tra 50 e 75 mm nelle ultime 6 ore di oggi. Le precipitazioni sono previste in rapida attenuazione ed esaurimento già nella mattina di venerdì 6. Ventilazione sopra i valori di soglia dal tardo pomeriggio-sera di oggi 5 marzo sul crinale appenninico e sulle aree collinari (62-74 Km/h con raffiche localmente superiori). Mare molto mosso, temporaneamente agitato al largo del delta del Po in nottata (onda proveniente da sud est), in rapida attenuazione in prima mattinata".